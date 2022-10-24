Капитан сборной России по гандболу рассказала, как в Европе относятся к русскому языку

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева рассказала, чувствует ли особо отношение к себе за рубежом.
«С косыми взглядами не сталкивалась ни разу! Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит или что-то подобное. Здесь вообще всё адекватно. Я думала, что могут возникнуть проблемы в других странах, но нет, вообще ничего. Возможно, где-то что-то и есть, но я с этим ни разу не сталкивалась.
В Любляне можно часто услышать русский язык. Недавно я на улице услышала русскую речь. Сначала подумала, что показалось, но нет – неподалёку шёл маленький мальчик, который по телефону общался на русском языке. У меня здесь подруга живёт – Катя Чечкова, мы ещё в Волгограде вместе играли, так что с общением тоже проблем нет. Я всегда могу съездить к ней в гости и поговорить на родном языке», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Дарьей Дмитриевой выйдет на «Чемпионате» завтра, 25 октября в 10:00.
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