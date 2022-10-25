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Капитан сборной России по гандболу рассказала, почему сменила ЦСКА на «Крим»

Капитан сборной России по гандболу рассказала, почему сменила ЦСКА на «Крим»
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Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева объяснила свой переход из ЦСКА в «Крим».

«Варианты были, скрывать нечего. Но для себя я решила, что первый европейский опыт должен быть в стране, менталитет жителей которой наиболее близок к России. Ну и кандидатура главного тренера свою роль сыграла. Драган Аджич звал меня к себе в бытность тренером черногорской «Будучности», с которой дважды выигрывал Лигу чемпионов. Я тогда совсем маленькой была, играла в волгоградском «Динамо». Тогда я испугалась – какая Европа?! Сейчас вот даже сомнений не было, чтобы вместе поработать», – сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Дарьей Дмитриевой выйдет на «Чемпионате» сегодня, 25 октября, в 10:00.

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