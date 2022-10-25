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«Чувствую себя лидером, чего скромничать?» Дарья Дмитриева — об адаптации в Словении

«Чувствую себя лидером, чего скромничать?» Дарья Дмитриева — об адаптации в Словении
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Капитан женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева, выступающая за словенский клуб «Крим», рассказала, чувствует ли себя лидером команды.

«Чувствую ли я себя лидером? Я же разыгрывающая, от меня во многом зависит игра команды в нападении. Я пытаюсь сделать что-то для других, да и сама пытаюсь забивать. Да, чувствую себя лидером, чего скромничать?» — рассказала Дарья Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2016 года, которые проходили в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сборная России с Дмитриевой в составе завоевала золотые медали. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), которая проходила в 2021 году, национальная команда взяла серебро.

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