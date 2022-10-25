Капитан сборной России по гандболу объяснила, почему не поехала из Европы на сборы команды

Капитан женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева, выступающая за словенский клуб «Крим», рассказала, почему не прилетела на сбор национальной команды.

«Если честно, очень соскучилась по девчонкам, по атмосфере. Но по нынешним временам очень сложно с логистикой. Мой прилёт в Москву занял бы очень много времени. Даже не представляю, каково было бы Ане Вяхиревой лететь из Норвегии! Если бы это были официальные матчи, я бы без раздумий сорвалась с места и прибыла в расположение команды. Мы на связи с главным тренером Людмилой Валерьевной Бодниевой, на данный момент ей важнее посмотреть молодых игроков», — рассказала Дарья Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.