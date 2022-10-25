Дмитриева: немецкий болельщик ради общения со мной выучил несколько фраз на русском языке

Капитан женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева, выступающая за словенский клуб «Крим», рассказала об общении с европейскими болельщиками.
«У «Крима» есть фан-клуб, который ездит за нами всегда, и это очень классно. Но в целом всё очень спокойно, звездой я себя не ощущаю, а автографы и фото после матчей – обычное дело. Мне кажется, на выездных матчах ко мне больше внимания. Например, в Германии после матча с «Битигхаймом» ко мне подошёл немецкий болельщик, который ради общения со мной выучил несколько простых фраз на русском языке. Вы даже не представляете, как приятно было, когда он пожелал здоровья и успешной игры! В Бухаресте очень много болельщиков подходили сфотографироваться», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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