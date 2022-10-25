«Велосипедисты считают себя главными». Гандболистка Дмитриева — о вождении в Словении

Капитан женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева, выступающая за словенский клуб «Крим», рассказала, как обстоят дела на дорогах в Словении.
«Машину тоже выдали – это спонсорская история клуба. Правда, меня сразу предупредили, что ездить нужно строго по знакам, превышение скорости, в отличие от России, недопустимо. Если у нас при ограничении 60 км/ч ты можешь ехать 79 км/ч, в Словении такое не прокатит. И велосипедисты… Они считают себя главными всюду – и на дорогах, и на пешеходных переходах, едут и поворачивают где и когда вздумается, не обращая ни на кого внимания. Водители должны с этим считаться. Вот недавно я ехала по дороге с выделенной велодорожкой. Ну и догнала двух женщин на велосипедах, которые обсуждали, видимо, что-то важное, поскольку одна ехала по велодорожке, а другая рядом по дороге. Пришлось плестись за ней, поскольку объехать возможности не было. Хорошо, что я спокойный водитель», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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