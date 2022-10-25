Сборная России по пляжному футболу одолела команду ОАЭ в товарищеском матче

Мужская сборная России по пляжному футболу провела первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае. Соперником национальной команды стала сборная ОАЭ. Подопечные Михаила Лихачёва одержали волевую победу со счётом 3:2.



После первого периода российская команда уступала со счётом 0:2 и играла в меньшинстве после удаления голкипера Максима Долгополова. Во втором отрезке матча Амадиус Виноградов и Николай Крышанов сравняли счёт. Победный мяч на 29-й минуте забил Егор Ремизов.

Следующий матч на сборах пройдёт завтра, 26 октября. Соперником национальной команды России станет сборная Беларуси. Начало встречи – в 15:30.

Пляжный футбол. Товарищеский матч. Дубай

ОАЭ – Россия – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1).