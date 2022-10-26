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Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь в товарищеском матче

Сборная России по пляжному футболу обыграла Беларусь в товарищеском матче
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Сборные России и Беларуси по пляжному футболу провели товарищеский матч. Встреча закончилась со счётом 5:3 в пользу россиян.

В составе победителей по мячу забили Владимир Раскин, Егор Ремизов, Амадиус Виноградов, Кирилл Романов и Андрей Новиков.

Следующий матч сборная России проведёт на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ). 28 октября россияне сыграют с командой ОАЭ.

Ранее подопечные Михаила Лихачёва встречались со сборной ОАЭ. Тот матч закончился победой россиян со счётом 3:2. Причём соперник выигрывал по ходу встречи, но российские пляжники одержали волевую победу.

Пляжный футбол. Товарищеский матч

Россия — Беларусь — 5:3

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