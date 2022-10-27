Стало известно, как фото с обнажёнными волейболистками в США попали в Сеть

В США продолжает набирать обороты громкий скандал с публикацией частных фотографий и видеороликов с полуобнажёнными волейболистками университетской команды из Висконсина. Ранее в интернете появились снимки, сделанные в раздевалке во время празднования успеха команды.
Как сообщает Daily Mail, данные файлы были отправлены в интернет с мобильного телефона одного из игроков. Фамилия девушки не называется. При этом в полиции Висконсина заявили, что пока никто из девушек не находится под подозрением. Возможно, речь шла о взломе телефона. Ситуацию изучает полиция.
В Штатах эта история стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, при этом в социальных сетях мнения людей по этому поводу разделились – часть американцев проявляют жалость по отношению к девушкам, а другие считают подобное поведение неприемлемым и аморальным.
Юные волейболистки в США устроили пьяные танцы с раздеванием:
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