Стало известно, как фото с обнажёнными волейболистками в США попали в Сеть

В США продолжает набирать обороты громкий скандал с публикацией частных фотографий и видеороликов с полуобнажёнными волейболистками университетской команды из Висконсина. Ранее в интернете появились снимки, сделанные в раздевалке во время празднования успеха команды.



Как сообщает Daily Mail, данные файлы были отправлены в интернет с мобильного телефона одного из игроков. Фамилия девушки не называется. При этом в полиции Висконсина заявили, что пока никто из девушек не находится под подозрением. Возможно, речь шла о взломе телефона. Ситуацию изучает полиция.

В Штатах эта история стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, при этом в социальных сетях мнения людей по этому поводу разделились – часть американцев проявляют жалость по отношению к девушкам, а другие считают подобное поведение неприемлемым и аморальным.

Юные волейболистки в США устроили пьяные танцы с раздеванием: