Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ролики о волейболистках, устроивших стриптиз в раздевалке, собирают миллионы просмотров

Ролики о волейболистках, устроивших стриптиз в раздевалке, собирают миллионы просмотров
Комментарии

В социальной сети TikTok набрали огромную популярность ролики, посвящённые скандалу вокруг женской сборной школы по волейболу в США. Хештег #wisconsinvolleyball за последние несколько дней набрал свыше 251 миллиона просмотров, а один из роликов – почти 16 млн.

Команда заявила в полицию после того, как их частные снимки попали в социальные сети. На фотографиях и видеороликах полуобнажённые девушки празднуют в раздевалке победу в национальном турнире. В данный момент делом занимается полиция.

В Штатах эта скандальная история стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, при этом в социальных сетях мнения людей по этому поводу разделились – часть американцев проявляют жалость по отношению к девушкам, а другие считают подобное поведение неприемлемым и аморальным.

Юные волейболистки в США устроили пьяные танцы с раздеванием:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022