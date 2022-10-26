Ролики о волейболистках, устроивших стриптиз в раздевалке, собирают миллионы просмотров

В социальной сети TikTok набрали огромную популярность ролики, посвящённые скандалу вокруг женской сборной школы по волейболу в США. Хештег #wisconsinvolleyball за последние несколько дней набрал свыше 251 миллиона просмотров, а один из роликов – почти 16 млн.

Команда заявила в полицию после того, как их частные снимки попали в социальные сети. На фотографиях и видеороликах полуобнажённые девушки празднуют в раздевалке победу в национальном турнире. В данный момент делом занимается полиция.

В Штатах эта скандальная история стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, при этом в социальных сетях мнения людей по этому поводу разделились – часть американцев проявляют жалость по отношению к девушкам, а другие считают подобное поведение неприемлемым и аморальным.

Юные волейболистки в США устроили пьяные танцы с раздеванием: