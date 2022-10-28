Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная России по мини-футболу проведёт товарищеские матчи с Таджикистаном

Сборная России по мини-футболу проведёт товарищеские матчи с Таджикистаном
Комментарии

Пресс-служба Федерации футбола Таджикистана сообщила, что в ноябре сборная страны по мини-футболу проведёт два товарищеских матча с командой России. Встречи будут проходить 7 и 8 ноября в Душанбе.

Сборная России по мини-футболу — действующий серебряный призёр чемпионата Европы. В свою очередь, команда Таджикистана на Кубке Азии 2022 года в Кувейте вошла в пятёрку лучших команд континента.

Сборная России по мини-футболу отстранена от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА. Отстранение связано с политическими событиями, пока оно носит бессрочный характер. Апелляция РФС в Спортивном арбитражном суде была отклонена.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022