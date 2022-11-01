Стали известны участницы финалов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

В Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике у женщин завершилась квалификация в финалы. Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября.

Командное многоборье. Состоится 1 ноября.

США — 167.263

Великобритания — 164.595

Бразилия — 163.563

Италия — 162.798

Япония — 162.564

КНР — 162.064

Франция — 161.428

Канада — 159.661

Индивидуальное многоборье. Состоится 3 ноября

Ребека Андраде (Бразилия) — 57.332

Шайлиз Джонс (США) — 55.766

Джейд Кэри (США) — 55.132

Мартина Маджо (Италия) — 54.8

Джессика Гадирова (Великобритания) — 54.599

Юйшань Оу (КНР) — 54.466

Алиса Д'Амато (Италия) — 54.366

Шоко Мията (Япония) — 54.166

Наоми Виссер (Нидерланды) — 54.165

Флавия Сараива (Бразилия) — 54.133

Элизабет Блэк (Канада) — 54.131

Джордан Чайлз (США) — 53.998

Мелани де Хесус дос Сантос (Франция) — 53.865

Элис Кинселла (Великобритания) — 53.798

Ачампонг Ондин (Великобритания) — 53.598

Джорджия Годвин (Австралия) — 52.866

Сицзин Тан (КНР) — 52.865

Кароланн Эдюи (Франция) — 52.698

Ямада Тихару (Япония) — 52.465

Лиса Вален (Бельгия) — 52.432

Тиша Воллеман (Нидерланды) — 52.333

Алин Фрисс (Франция) — 52.265

Ана Барбосу (Румыния) — 52.233

Лаура Касабуэна (Испания) — 52.032

Юн Со Ли (Южная Корея) — 51.833

Манила Эспосито (Италия) — 51.798

Эйтора Торсдоттир (Нидерланды) — 51.765

Роми Браун (Австралия) — 51.731

Майса Куусикко (Финляндия) — 51.231

Бревно. Состоится 6 ноября

Юйшань Оу (КНР) — 13.9

Скай Блейкли (США) — 13.733

Шоко Мията (Япония) — 13.7

Марин Бойер (Франция) — 13.666

Надзуки Ватанабэ (Япония) — 13.6

Жофия Ковач (Венгрия) — 13.533

Аяка Сакагути (Япония) — 13.466

Ребека Андраде (Бразилия) — 13.4

Элизабет Блэк (Канада) — 13.266

Вольные упражнения. Состоится 6 ноября

Флавия Сараива (Бразилия) — 14.2

Ребека Андраде (Бразилия) — 14.2

Джессика Гадирова (Великобритания) — 14.1

Джордан Чайлз (США) — 14.1

Кэри Джейд (США) — 14.066

Шайлиз Джонс (США) — 13.8

Наоми Виссер (Нидерланды) — 13.666

Дженнифер Гадирова (Великобритания) — 13.6

Алиса Д'Амато (Италия) — 13.6

Опорный прыжок. Состоится 3 ноября

Кэри Джейд (США) — 14.483

Джордан Чайлз (США) — 14.316

Колин Девиллард (Франция) — 14.299

Ё Со Чжон (Южная Корея) — 14.249

Джессика Гадирова (Великобритания) — 14.2

Блэк Элизабет (Канада) — 13.749

Шоко Мията (Япония) — 13.666

Лиза Вален (Бельгия) — 13.499

Лиен Вонг (США) — 13.433

Разновысокие брусья. Состоится 3 ноября

Руй Луо (КНР) — 14.9

Нина Дерваль (Бельгия) — 14.7

Ребека Андраде (Бразилия) — 14.666

Сяоюань Вей (КНР) — 14.6

Шайлиз Джонс (США) — 14.566

Санна Веерман (Нидерланды) — 14.533

Наоми Виссер (Нидерланды) — 14.4

Элизабет Зайц (Германия) — 14.4