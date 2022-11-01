Стали известны участницы финалов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

В Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике у женщин завершилась квалификация в финалы. Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября.
Командное многоборье. Состоится 1 ноября.
США — 167.263
Великобритания — 164.595
Бразилия — 163.563
Италия — 162.798
Япония — 162.564
КНР — 162.064
Франция — 161.428
Канада — 159.661
Индивидуальное многоборье. Состоится 3 ноября
Ребека Андраде (Бразилия) — 57.332
Шайлиз Джонс (США) — 55.766
Джейд Кэри (США) — 55.132
Мартина Маджо (Италия) — 54.8
Джессика Гадирова (Великобритания) — 54.599
Юйшань Оу (КНР) — 54.466
Алиса Д'Амато (Италия) — 54.366
Шоко Мията (Япония) — 54.166
Наоми Виссер (Нидерланды) — 54.165
Флавия Сараива (Бразилия) — 54.133
Элизабет Блэк (Канада) — 54.131
Джордан Чайлз (США) — 53.998
Мелани де Хесус дос Сантос (Франция) — 53.865
Элис Кинселла (Великобритания) — 53.798
Ачампонг Ондин (Великобритания) — 53.598
Джорджия Годвин (Австралия) — 52.866
Сицзин Тан (КНР) — 52.865
Кароланн Эдюи (Франция) — 52.698
Ямада Тихару (Япония) — 52.465
Лиса Вален (Бельгия) — 52.432
Тиша Воллеман (Нидерланды) — 52.333
Алин Фрисс (Франция) — 52.265
Ана Барбосу (Румыния) — 52.233
Лаура Касабуэна (Испания) — 52.032
Юн Со Ли (Южная Корея) — 51.833
Манила Эспосито (Италия) — 51.798
Эйтора Торсдоттир (Нидерланды) — 51.765
Роми Браун (Австралия) — 51.731
Майса Куусикко (Финляндия) — 51.231
Бревно. Состоится 6 ноября
Юйшань Оу (КНР) — 13.9
Скай Блейкли (США) — 13.733
Шоко Мията (Япония) — 13.7
Марин Бойер (Франция) — 13.666
Надзуки Ватанабэ (Япония) — 13.6
Жофия Ковач (Венгрия) — 13.533
Аяка Сакагути (Япония) — 13.466
Ребека Андраде (Бразилия) — 13.4
Элизабет Блэк (Канада) — 13.266
Вольные упражнения. Состоится 6 ноября
Флавия Сараива (Бразилия) — 14.2
Ребека Андраде (Бразилия) — 14.2
Джессика Гадирова (Великобритания) — 14.1
Джордан Чайлз (США) — 14.1
Кэри Джейд (США) — 14.066
Шайлиз Джонс (США) — 13.8
Наоми Виссер (Нидерланды) — 13.666
Дженнифер Гадирова (Великобритания) — 13.6
Алиса Д'Амато (Италия) — 13.6
Опорный прыжок. Состоится 3 ноября
Кэри Джейд (США) — 14.483
Джордан Чайлз (США) — 14.316
Колин Девиллард (Франция) — 14.299
Ё Со Чжон (Южная Корея) — 14.249
Джессика Гадирова (Великобритания) — 14.2
Блэк Элизабет (Канада) — 13.749
Шоко Мията (Япония) — 13.666
Лиза Вален (Бельгия) — 13.499
Лиен Вонг (США) — 13.433
Разновысокие брусья. Состоится 3 ноября
Руй Луо (КНР) — 14.9
Нина Дерваль (Бельгия) — 14.7
Ребека Андраде (Бразилия) — 14.666
Сяоюань Вей (КНР) — 14.6
Шайлиз Джонс (США) — 14.566
Санна Веерман (Нидерланды) — 14.533
Наоми Виссер (Нидерланды) — 14.4
Элизабет Зайц (Германия) — 14.4
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