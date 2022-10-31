Советский Союз и Россию вычеркнули из истории гимнастики. Подлость МОК уже не удивляет

МОК устами Томаса Баха держит российский спорт в изоляции, прикрываясь соображениями безопасности. Можно ли сделать в текущей ситуации что-то ещё более подлое и циничное? Оказывается, да. Можно.

В официальных соцсетях Международного олимпийского комитета на днях был опубликован короткий ролик об эволюции женской спортивной гимнастики. Спортсменок из СССР и России в этом видео не оказалось.

Просто забыть об успехах легендарных советских гимнасток невозможно.

В МОК решили стереть наших чемпионов из истории?

«Это просто несправедливо!»

Ролик, размещённый МОК, включает в себя нарезки выступлений гимнасток в вольных упражнениях на Олимпийских играх с 1956 по 2008 год. В этот период советские и российские гимнастки в индивидуальном многоборье выиграли 40% всех олимпийских наград, то есть 17 медалей из 42, которые были разыграны на 14 Олимпиадах, но для них места в этом видео не нашлось.

Лариса Латынина Фото: РИА Новости

В ролик попали выступления всех олимпийских чемпионок в индивидуальном многоборье, кроме советских, завоевавших пять золотых медалей из 14, поэтому на совпадение или случайность всё это не похоже. В видео показаны выступления Агнеш Келети из Венгрии, Веры Чаславски из Чехословакии, румынок Нади Команечи, Лавинии Милошович и Каталины Понор, американки Мэри Лу Реттон, ещё одной американки, но российского происхождения Насти Люкин, а также Лилии Подкопаевой, выступавшей за Украину.

Понятно, что уместить всех чемпионок в полутораминутный ролик сложно, но полное игнорирование легендарных советских спортсменок выглядит странно.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова назвала видео Международного олимпийского комитета неправильным:

«Нельзя пропустить этот огромный блок. С самого начала Советский Союз был в гимнастике впереди планеты всей. И не зря его назвали законодателем мод. Это неправильно, это просто несправедливо!» – рассказала Иванова «Матч ТВ».

Разумеется, можно сказать, что всё это неважно. Что медали у советских и российских гимнасток никто не отнимет. Но это будет лукавство. Это, конечно, важно, потому что молодые люди, которые посмотрят ролик в соцсетях, вряд ли полезут проверять результаты всех Олимпиад и удивляться отсутствию кадров с советскими или российскими гимнастками. Они, посмотрев ролик, просто запомнят, что наших на высоких местах в гимнастике никогда не было.

Это просто очередная, мелкая, подлая попытка вырезать, убрать с глаз долой всё то хорошее, что связано с нашей страной. И то, что это делает не какая-то фан-группа или даже конкретная федерация гимнастики, а Международный олимпийский комитет – это настоящий позор мирового спорта.

Наталья Кучинская Фото: РИА Новости

«Выброшены в небытие»

Например, в видео нет ни одного фрагмента выступлений самой титулованной гимнастки в истории Олимпиад Ларисы Латыниной, на счету которой 18 олимпийских медалей, девять из которых – золотые. Спортсменка блистала на Олимпийских играх в 1956, 1960 и 1964 году. Без внимания остались и пятикратные олимпийские чемпионки Полина Астахова и Нелли Ким, а ещё – Людмила Турищева и Ольга Корбут, на счету которых по четыре золота, двукратные чемпионки Игр Софья Муратова и Светлана Хоркина.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила ролик, опубликованный МОК:

«Я возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка Симона Байлз. Я считаю, что налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже Ларису Латынину вычеркнули, не говоря уже об Ольге Корбут, Наталье Кучинской, Полине Астаховой, Людмиле Турищевой, Нелли Ким, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Высказалась и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина:

«Эволюции спортивной гимнастики без российских и советских спортсменов просто не может быть! Именами наших гимнасток и моим в том числе названы элементы, которые были исполнены впервые в мире. Нас не стереть! Это невозможно, как бы они этого не хотели. Мы есть и в международном музее, где можно найти год, в который выиграла советская или российская гимнастка. Культура отмены? Я даже не знаю, как это назвать. Глупостями занимаются, весь мир об этом знает», – цитирует Хоркину «Спорт-экспресс».

Также МОК проигнорировал Олимпийские игры 1960 года в Риме, где весь пьедестал в индивидуальном многоборье заняли советские спортсменки. Ни одного фрагмента с московской Олимпиады-1980 в ролике также нет.

Стоит отметить, что большой резонанс вызвало и то, что в ролике нет ни одной темнокожей спортсменки. Однако этот недочёт в соцсетях МОК исправили быстро и уже на следующий день после публикации скандального ролика выложили сразу два видео с темнокожими гимнастками.

А вот отсутствие советских и российских гимнасток никто исправлять не будет.