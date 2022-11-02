Стало известно, в каком состоянии Вильфредо Леон, потерявший сознание во время матча
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Главный тренер волейбольного клуба «Перуджа» Андреа Анастази рассказал, в каком состоянии находится доигровщик команды и сборной Польши Вильфредо Леон. Напомним, Леон упал, ударился затылком и потерял сознание во время матча за Суперкубок Италии.
«В настоящий момент он чувствует себя хорошо. Но ему нужно лечь в больницу и сдать анализы», — приводит слова Анастази Sportowe Fakty.
Напомним, Леона тогда быстро привели в чувство. Через две минуты он уже мог самостоятельно стоять на ногах. Однако в оставшейся части матча он не принял участия. Что касается результата, то «Перуджа» одержала верх над «Чивитановой» со счётом 3:2.
Также посмотрите видео, как волейболист Вильфредо Леон потерял сознание во время игры:
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