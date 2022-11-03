CAS отклонил апелляцию Кинтаны на аннулирование результатов на «Тур де Франс» — 2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию колумбийского велогонщика Наиро Кинтаны на решение медицинского департамента Международного союза велосипедистов (UCI), оставив в силе аннулирование его результатов на веломногодневке «Тур де Франс» – 2022, сообщается в пресс-релизе суда.
В генеральной классификации «Тур де Франс» Кинтана финишировал шестым. Однако в допинг-пробах 32-летнего спортсмена, взятых во время веломногодневки 8 и 13 июля, был обнаружен трамадол и два его метаболита. Это и послужило причиной для аннулирования результата.
Кинтана не был отстранён от дальнейших соревнований, но подал апелляцию в CAS и отказался от участия в «Вуэльте Испании», чтобы отстоять свои права в суде.
CAS отклонил апелляцию Кинтаны в связи с тем, что использование трамадола является нарушением медицинских правил UCI, а не антидопинговых правил, и, соответственно, все решения по этому вопросу находятся в юрисдикции UCI.
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