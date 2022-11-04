Гимнастка Ребека Андраде принесла Бразилии первое в истории золото ЧМ в многоборье

Ребека Андраде принесла сборной Бразилии первое в истории золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Андраде одержала победу на первенстве планеты, которое проходит в Ливерпуле (Великобритания), получив по сумме четырёх упражнений 56,899 балла. Бразильянка избежала падений в финале, но допустила ошибки на брусьях и бревне.
Андраде родилась в 1999 году, когда в Бразилии ещё не было спортивной гимнастики высокого уровня. Первую медаль чемпионата мира принесла стране Даниэли Иполиту, став серебряным призёром в вольных упражнениях в 2001 году.
Андраде – олимпийская чемпионка в опорном прыжке и серебряный призёр Игр-2020 в многоборье. Ребека пропускала чемпионаты мира 2015, 2017 и 2019 годов из-за травм, а в 2021 году выиграла золото в опорном прыжке и серебро на брусьях.
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