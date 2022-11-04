«Зенит-Казань» и «Локомотив» одержали первые победы в мужском Кубке России по волейболу

Казанский «Зенит» на своей площадке уверенно переиграл «Газпром-Югра» из Сургута в рамках 1-го тура Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:7) в пользу хозяев. Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях сломил сопротивление уфимского «Урала» 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 25:17).
Обе команды набрали по три очка и заняли первое промежуточное место в своих группах. В квартете «Зенита» из Казани также выступают АСК (Нижегородская обл.) и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Соперники новосибирской команды по группе — ленинградское «Динамо» и нижневартовская «Югра-Самотлор».
Кубок России. 1-й тур. Мужчины
«Зенит» (Казань) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:7).
«Локомотив» (Новосибирск) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 25:17).
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