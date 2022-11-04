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Бывший главный тренер сборной России по волейболу Саммельвуо возглавит Канаду

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Саммельвуо возглавит Канаду
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Экс главный тренер сборной России и нынешний наставник польской «Заксы» Туомас Саммельвуо возглавит команду Канады. Отмечается, что финский специалист будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

«Ещё одним большим вызовом для меня станет подготовка сборной Канады летом. В первую очередь хочу поблагодарить клуб и президента за понимание. Конечно, это не повлияет на мою работу в «Заксе». Также хочу поблагодарить канадскую федерацию за то, что доверились мне и доверили мне проект в форме национальной команды», — цитирует наставника пресс-служба польского клуба.

Саммельвуо возглавил сборную России весной 2019 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции.

В мае 2022 года наставник покинул пост главного тренера сборной России. Он ушёл из команды по окончании срока действия контракта.

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