«Протон» потерпел первое поражение в женском ЧР по волейболу, уступив «Локомотиву»

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Саратовский «Протон» потерпел первое поражение в сезоне, на выезде уступив калининградскому «Локомотиву» со счётом 1:3 (25:27, 25:19, 22:25, 19:25). «Протон» с 15 очками сохранил первое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 очками поднялся на третье место.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 6-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Тулица» (Тульская обл.) – 0:3 (24:26, 23:25, 23:25).

«Минчанка» (Беларусь) – «Динамо» (Краснодар) – 3:0 (25:21, 25:16, 25:17).

«Локомотив» (Калининградская обл.) – «Протон» (Саратов) – 3:1 (27:25, 19:25, 25:22, 25:19).