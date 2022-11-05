Армянин Арутюн Мердинян стал самым возрастным медалистом в истории ЧМ по гимнастике

Армянский гимнаст Арутюн Мердинян стал самым возрастным медалистом в истории чемпионатов мира по гимнастике.
На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), были разыграны медали в упражнениях на коне у мужчин. Бронзовым призёром стал 38-летний Арутюн Мердинян.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Конь
1. Рис Маккленаган (Ирландия) — 15,300.
2. Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14,866.
3. Арутюн Мердинян (Армения) — 14,733.
4. Нариман Курбанов (Казахстан) — 14,533.
5. Стивен Недоросик (США) — 14,400.
6. Лоран де Мунк (Нидерланды) — 13,533.
7. Рёсукэ Дои (Япония) — 12,933.
8. Филип Уде (Хорватия) — 12,5.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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