Определились участники «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди мужчин

Новосибирский «Локомотив» уступил «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в полуфинальном раунде Кубка России по волейболу. Встреча завершилась со счётом 2-3 (26:28, 20:25, 25:23, 25:14, 12:15). Несмотря на поражение, «Локомотив» вышел в «Финал четырёх».

В другом матче группы Б «Урал» из Уфы обыграл нижневартовский клуб «Югра-Самотлор». Итоговый счёт — 3-0 (25:20, 25:22, 25:21).

«Локомотив» занял первое место в группе. Вторым стал «Урал». Далее расположились «Динамо-ЛО» и «Югра-Самотлор».



В «Финале четырёх» сыграют «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и «Факел», являющийся принимающим клубом. Финал состоится в декабре 2022 года в Новом Уренгое.