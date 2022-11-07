Сборная России по мини-футболу проиграла Таджикистану, пропустив 10 мячей
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Сборная России по мини-футболу в товарищеском матче проиграла сборной Таджикистана со счётом 7:10. Матч состоялся в Душанбе (Таджикистан) в СК «Тайтахт».
В начале встречи игроки сборной России забили два мяча, но затем пропустили три гола подряд. До конца первого россияне смогли сравнять счёт. Во втором тайме команды быстро обменялись голами. К последней минуте матча счёте был 8:7 в пользу хозяев, но в конце встречи футболисты сборной Таджикистана забили ещё дважды, поразив пустые ворота сборной России.
В составе российской команды пента‑трик оформил Янар Асадов. Также голами отметились Сергей Денисов и Артем Ниязов.
Завтра, 8 ноября, команды проведут второй матч. Эта игра начнётся в 18:00 мск.
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