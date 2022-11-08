Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 7 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября:
Группа С
Нидерланды – Северная Македония – 30:15.
Франция — Румыния – 35:21.
Группа D
Польша — Испания– 22:21.
Черногория — Германия – 23:25.
В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.
8 ноября на чемпионате Европы по гандболу пройдут матчи 3-го тура в группах А и В.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.
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