Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 7 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 5 ноября:

Группа С

Нидерланды – Северная Македония – 30:15.

Франция — Румыния – 35:21.



Группа D



Польша — Испания– 22:21.

Черногория — Германия – 23:25.



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

8 ноября на чемпионате Европы по гандболу пройдут матчи 3-го тура в группах А и В.



Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.