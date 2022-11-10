В Иране пообещали наказать игроков сборной по пляжному футболу за поддержку протестующих

Футбольные власти Ирана пообещали «разобраться» с игроками сборной по пляжному футболу, которые на этой неделе выразили солидарность с иранскими протестующими на международном турнире в Дубае, информирует CNN.



Как сообщает источник, в Федерации футбола Ирана подчеркнули, что не соблюдающие профессиональную и спортивную этику люди будут наказаны, поскольку, согласно положениям Исламской Республики Иран, Кодексу олимпийской этики и правилам ФИФА, в ходе спортивных соревнований следует избегать политических акций.



Таким образом, футбольные власти Ирана отреагировали на действия своих пляжных футболистов, которые в воскресенье, 6 ноября, выиграли Межконтинентальный кубок. В финале иранцы обыграли бразильцев со счётом 2:1, забивали Мохаммад Ахмадзаде и Саед Пирамун. После своего гола Пирамун имитировал стрижку волос, что было расценено как шаг в поддержку протестов в Иране с требованием большей свободы женщин. Протесты начались со смерти 22-летней Махсы Амини после её пребывания под стражей из-за якобы неправильного ношения хиджаба.