Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений по развитию физической культуры и спорта в стране. Они согласованы с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В частности, Чернышенко поручил включить в школьные учебные программы по занятиям физической культурой выполнение нормативов Всероссийский физкультурно‑спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Наиболее примечательный момент состоит в том, что в список дисциплин комплекса ГТО может войти управление беспилотником.

«Система ГТО и военно‑спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником, повысит интерес молодёжи к комплексу ГТО, сделает подготовку более комплексной и разносторонней. Напомню, навыки, развивающие координацию, меткость, скорость реакции, многие годы были частью советской системы образования и спортивной подготовки. Поэтому, как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое», — заявил Чернышенко в интервью «Матч ТВ».