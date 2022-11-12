Санкт-петербургский «Зенит» одержал 7-ю победу подряд на старте ЧР по волейболу

Завершились матчи игрового дня чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанский «Зенит» на своей площадке обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:15). Одноимённая команда из Санкт-Петербурга нанесла поражение гостям из минского «Строителя» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:14). Московское «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Кузбасса» — 3:1 (20:25, 25:16, 26:24, 25:16).

Для санкт-петербургского «Зенита» это седьмая победа в сезоне. Команда возглавляет турнирную таблицу. Московское «Динамо» с шестью победами занимает второе место, казанский «Зенит» с пятью выигранными матчами – третье.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 7-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (25:20, 16:25, 24:26, 16:25)

«Зенит» (Казань) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:15)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Строитель» (Минск) – 3:0 (25:17, 25:14, 25:14)