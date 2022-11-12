Американский журналист высмеял трансгендеров в женском спорте

Американский журналист Бен Шапиро высмеял трансгендеров в женском спорте.
В обсуждении речь шла об инциденте, случившемся на одном из школьных турниров в Северной Каролине (США) в сентябре. Волейболист-трансгендер нокаутировал соперницу мощнейшим ударом. Мяч попал прямо в голову девушке. Она получила серьёзные травмы головы и шеи, что вызвало сотрясение мозга, а также проблемы со зрением.
«Думаю, даже если трансгендеров пустят в UFC избивать девушек, это просто проигнорируют. Все и так видят, что происходит перед их глазами. Был же заплыв, где Лия Томас опередила всех девушек на два полных бассейна. И пошли возгласы: «Ох, какое потрясающее выступление девушки! Просто невероятно!»
То же самое происходит сейчас, когда мы смотрим это волейбольное видео. В самом начале ролика человек мужского пола вне экрана, и ты не понимаешь, а кто из них парень-то. И тут появляется он – тогда всё понятно. Это очень-очень высокий человек, который выше и сильнее всех остальных.
И, знаете, этот парень сам выложил видео для вуза, чтобы рассчитывать на стипендию для девушек. Понимаете? Ролик с ударом прямо в лицо девушке. То, что обычно считалось абьюзом, внезапно превращается в спортивную доблесть. Удивительно. Мне не терпится поиграть в детской бейсбольной лиге с 12-летними. Я бы их порвал, я был бы Барри Бондсом», — сказал Шапиро в дискуссии на YouTube-канале Crain & Company.
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