Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева сообщила о гибели брата-десантника

Чемпионка мира и Европы по волейболу Татьяна Кошелева сообщила о гибели брата-десантника Сергея. Волейболистка опубликовала в социальных сетях архивное фото с ним.
«Быть младшей сестрой такого брата – моя награда. Слышать твой смех и ласковое «малая» — безграничное счастье…
Фото: из личного архива Татьяны Кошелевой
Серёжа, мой милый, мой родной, мой самый сильный и смелый, моя гордость, моя кровь, мой брат! Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это…Ты внутри моего сердца и всегда там будешь! Пока не увижу тебя, не поверю! Скоро ты будешь дома, скоро я тебя обниму и накрою своей любовью! Вся семья тебя ждёт, все твои друзья и товарищи будут встречать тебя… И как-то нужно будет прожить этот день и отпустить тебя», — написала Кошелева в своих социальных сетях.
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