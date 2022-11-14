Женская сборная России по пляжному футболу вновь обыграла Беларусь в товарищеском матче

Женская сборная России по пляжному футболу нанесла второе разгромное поражение сборной Беларуси в товарищеском матче в рамках учебно-тренировочного сбора — 7:3.

Вчера, 13 ноября, подопечные Ильи Леонова также оказались сильнее белорусской команды с ещё более крупным счётом — 8:1.

Для участия в учебно-тренировочном сборе вызваны 13 футболисток:

Вратари: Анна Акылбаева («Звезда»), Виктория Силина («Кристалл»);



Полевые игроки: Анастасия Горшкова, Дарья Шквара, Яна Зубилова, Варвара Бычкова, Юлия Сержантова, Вероника Хуторная (все — «Кристалл»), Валерия Белякова, Оксана Боброва, Анна Чернякова, Антонина Гречихина (все — «Звезда»), Диана Стрембицкая («Строгино»).

Напомним, российские пляжники не принимают участия в международных турнирах из-за отстранения.