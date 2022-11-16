Макилрой призвал генерального директора LIV Golf Грега Нормана уйти в отставку

Первый номер мирового рейтинга североирландский гольфист Рори Макилрой считает, что генеральный директор серии LIV Golf Грег Норман должен немедленно уйти в отставку.

Как сообщает Reuters, североирландец сделал такое заявление из-за нарастающей вражды между LIV Golf и PGA Tour по причине того, что LIV Golf переманила некоторых из лучших игроков PGA Tour огромными контрактами. В результате игроки, участвующие в соревнованиях под эгидой Liv Golf, были отстранены от участия в PGA Tour.

LIV Golf подала иск, обвиняя PGA Tour в нарушении антимонопольного законодательства. PGA Tour подал встречный иск.

Макилрой заявил, что гольф-турам нужен «сильный управленец», который помог бы ситуации выйти из этого тупика. Норман, по мнению топ-гольфиста, к данной категории не относится.