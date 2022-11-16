Ронни О'Салливан стал первым четвертьфиналистом чемпионата Великобритании

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга англичанин Ронни О'Салливан уверенно вышел в 1/4 финала чемпионата Великобритании – 2022, который продлится до 20 ноября. Соревнования проходят в Йорке.
В 1/8 финала О'Салливан со счётом 6:0 обыграл китайца Юэлуна Чжоу (21-й в мировом рейтинге).
За выход в четвертьфинал 46-летний О'Салливан сыграет с сильнейшим в паре Джейми Рис Кларк (Уэльс, 49-е место рейтинга) – Дин Цзюньхуэй (Китай, 38-е место рейтинга).
Отметим, что ранее прошлогодний чемпион Чжао Синьтун из Китая сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала, уступив англичанину Сэму Крейгу со счётом 2:6.
В этом году победитель чемпионата Великобритании уйдёт с увеличенным главным призом в размере £ 250 тыс. (€ 285 тыс.), а участникам, прошедшим квалификацию, уже гарантировано £ 10 тыс. (€ 11 400).
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