«Уралочка-НТМК» уступила «Ленинградке» в женском ЧР по волейболу
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Волейболистки «Ленинградки» на выезде одержали победу над «Уралочкой-НТМК» в матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).
Самым результативным игроком матча стала Ольга Ваганова из «Уралочки», набравшая 16 очков. В составе «Ленинградки» 15 очков на счету Анастасии Черновой.
Для «Ленинградки» это пятая победа в восьми матчах, команда занимает шестое место в турнирной таблице. «Уралочка-НТМК» потерпела шестое поражение и располагается на предпоследней, 13-й, позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 8-й тур
«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 0:3 (21:25, 20:25, 22:25)
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