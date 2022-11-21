Два олимпийских чемпиона представят Россию на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих
Поделиться
Чемпионы Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин и Максим Храмцов под флагом России выступят на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих, который состоится в Иране с 24 по 26 ноября.
Информацию об этом сообщил «РИА Новости Спорт» главный тренер российской сборной Вадим Иванов.
Всего от России в турнире примут участие восемь мужчин и пять женщин, среди которых серебряная медалистка Олимпиады в Токио Татьяна Минина.
Храмцову 24 года, он становился чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Ларину 27 лет, на его счету золото (2019), серебро (2017) и бронза (2015) чемпионатов мира. Ларин — двукратный чемпион Европы (2016, 2018), а также серебряный призёр (2021) европейского первенства.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
01:00
-
00:58
-
00:40
- 21 ноября 2022
-
21:45
-
21:01
-
20:54
-
20:17
-
20:01
-
19:45
-
19:27
-
18:46
-
17:46
-
16:38
-
16:12
-
15:20
-
15:18
-
15:09
-
13:22
-
12:38
-
11:55
-
11:42
-
09:33
-
08:22
-
02:55
-
00:19
- 20 ноября 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:47
-
20:17
-
19:19
-
14:32
-
13:29
-
11:59
-
09:46
- 19 ноября 2022
-
23:02
Партнерский контент