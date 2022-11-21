Два олимпийских чемпиона представят Россию на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих

Чемпионы Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин и Максим Храмцов под флагом России выступят на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих, который состоится в Иране с 24 по 26 ноября.

Информацию об этом сообщил «РИА Новости Спорт» главный тренер российской сборной Вадим Иванов.

Всего от России в турнире примут участие восемь мужчин и пять женщин, среди которых серебряная медалистка Олимпиады в Токио Татьяна Минина.

Храмцову 24 года, он становился чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Ларину 27 лет, на его счету золото (2019), серебро (2017) и бронза (2015) чемпионатов мира. Ларин — двукратный чемпион Европы (2016, 2018), а также серебряный призёр (2021) европейского первенства.