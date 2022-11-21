Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Два олимпийских чемпиона представят Россию на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих

Два олимпийских чемпиона представят Россию на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих
Комментарии

Чемпионы Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин и Максим Храмцов под флагом России выступят на ЧМ по тхэквондо среди военнослужащих, который состоится в Иране с 24 по 26 ноября.

Информацию об этом сообщил «РИА Новости Спорт» главный тренер российской сборной Вадим Иванов.

Всего от России в турнире примут участие восемь мужчин и пять женщин, среди которых серебряная медалистка Олимпиады в Токио Татьяна Минина.

Храмцову 24 года, он становился чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). Ларину 27 лет, на его счету золото (2019), серебро (2017) и бронза (2015) чемпионатов мира. Ларин — двукратный чемпион Европы (2016, 2018), а также серебряный призёр (2021) европейского первенства.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022