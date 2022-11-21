Женская сборная Норвегии по гандболу, выигравшая ЧЕ-2022, получила рекордные призовые

Женская сборная Норвегии по гандболу получила за триумф на чемпионате Европы — 2022 рекордные призовые в своей истории.
За победу на чемпионате Европы — 2022 19 гандболисток сборной получат по $ 18,8 тыс. В сумме Федерация гандбола Норвегии выплатит спортсменкам $ 357,5 тыс. В призовые были включены бонусы за победу на чемпионате Европы ($ 12,9 тыс.), за квалификацию на следующий чемпионат Европы ($ 3 тыс.) и квалификацию на Олимпийские игры ($ 3 тыс.).
«Бонус за такой результат приятно выплачивать. Он исторически велик и признаёт усилия и энтузиазм, которыми обладают наши гандболистки. Внимание ассоциации к женскому гандболу, преемственность среди наших опытных тренеров и достижения девушек имеют огромное значение в Норвегии. Кроме того, хорошая работа делается в клубах по всей стране. Поэтому одной из наших самых важных задач будет продолжение этого и дальнейшее развитие как в спортивном, так и в административном плане», — приводит слова секретаря Норвежской ассоциации гандбола Эрика Лангеруда VG.
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