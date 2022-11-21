Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Неожиданный результат чемпионата Европы по гандболу среди женских команд — 2022: Франция без медалей, Норвегия — чемпион

«Я не узнавал свою команду». Олимпийские чемпионки сенсационно остались без медалей ЧЕ-22
Ангелина Николаева
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
Комментарии
Французские гандболистки не справились с давлением и проиграли матч за бронзу. А в финале всё решила многоопытная Катрин Лунде.

В воскресенье, 20 ноября, завершился 15-й чемпионат Европы по гандболу, который проходил в Словении, Северной Македонии и Черногории.

Олимпийские чемпионки из Франции неожиданно завершили выступление без медалей. В матче за третье место они уступили команде Черногории, которая впервые за 10 лет поднялась на подиум. А победительницами ожидаемо стали норвежки, которые в финале турнира обыграли соперниц из Дании.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Фото: ehfeuro.eurohandball.com

«Как всегда, Норвегия — чемпион»

Финальный матч за золото чемпионата Европы сложился вполне предсказуемо, и норвежки в девятый раз стали лучшими на континенте. В финале чемпионата команда Норвегии встречалась с датчанками, которые ранее трижды праздновали победу в турнире – в 1994, 1996 и 2002 году.

Дания была близка к тому, чтобы заполучить четвёртый титул: она вела в счёте почти весь матч, но норвежки в концовке были сильнее – 27:25.

«Как всегда, Норвегия – заслуженный чемпион, но я также горжусь и своей командой. На 41-й минуте мы были впереди на четыре гола и создавали большое количество моментов, но вратарь Катрин Лунде показала свой большой опыт. В последний раз Дания играла в финале 18 лет назад, и уже тогда Лунде сыграла ключевую роль с том матче. Сейчас нам грустно, что мы не победили, но завтра мы вновь поднимем голову», – прокомментировал итоги финала главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен в интервью EHF.

«Любой турнир без России — уже не то». Каким будет чемпионат Европы по гандболу без наших? «Любой турнир без России — уже не то». Каким будет чемпионат Европы по гандболу без наших?

42-летняя Катрин Лунде, вратарь норвежской сборной, уже в шестой раз стала чемпионкой Европы. Она вышла на поле в последние 20 минут матча и отразила 40% бросков соперниц. Просто вытащила свою команду к золоту!

Перед тем как Лунде включилась в игру, датчанки вели в счёте, причём в некоторые отрезки матча – в четыре-пять мячей. Норвегия заменила Силье Сольберг на Катрин Лунде на 40-й минуте, при счёте 20:18, и через 10 минут норвежки сравняли счёт – 22:22. А за шесть минут до конца игры они впервые повели в счёте и смогли сохранить преимущество до конца матча.

Кстати, Норвегия и Дания на ЧЕ-2022 сталкивались не только на площадке, но и за её пределами. Тренер норвежек Торир Хергейерссон даже нагрубил датскому журналисту на вопрос, который он счёл очень глупым.

Новость по теме
«Да пошёл ты! Самый глупый вопрос». Тренер Норвегии остался недоволен работой журналиста

«Мы играли плохо»

Если исход финала был предсказуем, то игра за третье место завершилась сенсацией: команда Черногории выиграла первую медаль за 10 лет. В последний раз они стояли на подиуме в 2012 году, когда стали чемпионками Европы. А в финале ЧЕ-2022 они в дополнительное время обыграли не кого-нибудь, а действующих олимпийских чемпионок из Франции – 27:25.

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Фото: ehfeuro.eurohandball.com

После поражения от Норвегии в полуфинале турнира француженки, которые претендовали на золото чемпионата, считались безоговорочными фаворитами в сражении за бронзу. Но прийти в себя после тяжёлого матча «трёхцветным» так и не удалось. Девушки с Балкан, напротив, умело воспользовались ситуацией и вырвали победу в дополнительное время.

Громкий скандал на чемпионате Европы. Гандболистки помогали соперницам ради нужного счёта Громкий скандал на чемпионате Европы. Гандболистки помогали соперницам ради нужного счёта

Для француженок игра не задалась с самого начала, они допускали много ошибок и практически чудом к перерыву отставали лишь на один мяч – 12:13. Во втором тайме черногорская команда продолжала вести в счёте, но в концовке матча Франция всё-таки сравняла счёт – 22:22. Правда, олимпийские чемпионки в дополнительное время так и не смогли переломить ход встречи.

Главный тренер Франции эмоционально высказался о результатах матча:

«Мы играли плохо, нам не удавалось вернуться в игру ни в атаке, ни в защите. Они, напротив, держали мяч и играли так, как им хочется. На скамейке запасных было много волнения, мы не смогли справиться со статусом фаворита. Мы давили друг на друга, а они сделали то, что умеют — держали мяч. Я сожалею, что мы проиграли два последних и самых главных матча чемпионата Европы после того, как выиграли всё. Сегодня вечером я не узнавал свою команду», – рассказал Оливье Крумбхольц.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022