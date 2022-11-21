«Я не узнавал свою команду». Олимпийские чемпионки сенсационно остались без медалей ЧЕ-22

В воскресенье, 20 ноября, завершился 15-й чемпионат Европы по гандболу, который проходил в Словении, Северной Македонии и Черногории.
Олимпийские чемпионки из Франции неожиданно завершили выступление без медалей. В матче за третье место они уступили команде Черногории, которая впервые за 10 лет поднялась на подиум. А победительницами ожидаемо стали норвежки, которые в финале турнира обыграли соперниц из Дании.
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
Фото: ehfeuro.eurohandball.com
«Как всегда, Норвегия — чемпион»
Финальный матч за золото чемпионата Европы сложился вполне предсказуемо, и норвежки в девятый раз стали лучшими на континенте. В финале чемпионата команда Норвегии встречалась с датчанками, которые ранее трижды праздновали победу в турнире – в 1994, 1996 и 2002 году.
Дания была близка к тому, чтобы заполучить четвёртый титул: она вела в счёте почти весь матч, но норвежки в концовке были сильнее – 27:25.
«Как всегда, Норвегия – заслуженный чемпион, но я также горжусь и своей командой. На 41-й минуте мы были впереди на четыре гола и создавали большое количество моментов, но вратарь Катрин Лунде показала свой большой опыт. В последний раз Дания играла в финале 18 лет назад, и уже тогда Лунде сыграла ключевую роль с том матче. Сейчас нам грустно, что мы не победили, но завтра мы вновь поднимем голову», – прокомментировал итоги финала главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен в интервью EHF.
42-летняя Катрин Лунде, вратарь норвежской сборной, уже в шестой раз стала чемпионкой Европы. Она вышла на поле в последние 20 минут матча и отразила 40% бросков соперниц. Просто вытащила свою команду к золоту!
Перед тем как Лунде включилась в игру, датчанки вели в счёте, причём в некоторые отрезки матча – в четыре-пять мячей. Норвегия заменила Силье Сольберг на Катрин Лунде на 40-й минуте, при счёте 20:18, и через 10 минут норвежки сравняли счёт – 22:22. А за шесть минут до конца игры они впервые повели в счёте и смогли сохранить преимущество до конца матча.
Кстати, Норвегия и Дания на ЧЕ-2022 сталкивались не только на площадке, но и за её пределами. Тренер норвежек Торир Хергейерссон даже нагрубил датскому журналисту на вопрос, который он счёл очень глупым.
«Мы играли плохо»
Если исход финала был предсказуем, то игра за третье место завершилась сенсацией: команда Черногории выиграла первую медаль за 10 лет. В последний раз они стояли на подиуме в 2012 году, когда стали чемпионками Европы. А в финале ЧЕ-2022 они в дополнительное время обыграли не кого-нибудь, а действующих олимпийских чемпионок из Франции – 27:25.
Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
Фото: ehfeuro.eurohandball.com
После поражения от Норвегии в полуфинале турнира француженки, которые претендовали на золото чемпионата, считались безоговорочными фаворитами в сражении за бронзу. Но прийти в себя после тяжёлого матча «трёхцветным» так и не удалось. Девушки с Балкан, напротив, умело воспользовались ситуацией и вырвали победу в дополнительное время.
Для француженок игра не задалась с самого начала, они допускали много ошибок и практически чудом к перерыву отставали лишь на один мяч – 12:13. Во втором тайме черногорская команда продолжала вести в счёте, но в концовке матча Франция всё-таки сравняла счёт – 22:22. Правда, олимпийские чемпионки в дополнительное время так и не смогли переломить ход встречи.
Главный тренер Франции эмоционально высказался о результатах матча:
«Мы играли плохо, нам не удавалось вернуться в игру ни в атаке, ни в защите. Они, напротив, держали мяч и играли так, как им хочется. На скамейке запасных было много волнения, мы не смогли справиться со статусом фаворита. Мы давили друг на друга, а они сделали то, что умеют — держали мяч. Я сожалею, что мы проиграли два последних и самых главных матча чемпионата Европы после того, как выиграли всё. Сегодня вечером я не узнавал свою команду», – рассказал Оливье Крумбхольц.
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