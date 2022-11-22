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Ярослава Могучих показала снимки с фотосессии в джинсах

Ярослава Могучих показала снимки с фотосессии в джинсах
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка мира 2022 года в помещении, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она предстала в джинсовом наряде.

«Свобода означает ответственность, поэтому большинство людей боится её. Бернард Шоу», — подписала она фотографии.

Фото: из соцсетей ярославы могучих

Фото: из соцсетей ярославы могучих

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года, которые прошли в июле — августе 2021 года, Ярослава Могучих проиграла лишь россиянке Марии Ласицкене и представительнице Австралии Николе Макдермотт. Могучих преодолела планку на высоте 2,00 м, в то время как Ласицкене и Макдермотт прыгнули на 2,04 м и 2,02 м соответственно.

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