Ярослава Могучих показала снимки с фотосессии в джинсах

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка мира 2022 года в помещении, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимки с фотосессии, на которой она предстала в джинсовом наряде.
«Свобода означает ответственность, поэтому большинство людей боится её. Бернард Шоу», — подписала она фотографии.
Фото: из соцсетей ярославы могучих
Фото: из соцсетей ярославы могучих
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года, которые прошли в июле — августе 2021 года, Ярослава Могучих проиграла лишь россиянке Марии Ласицкене и представительнице Австралии Николе Макдермотт. Могучих преодолела планку на высоте 2,00 м, в то время как Ласицкене и Макдермотт прыгнули на 2,04 м и 2,02 м соответственно.
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