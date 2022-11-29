«Наш уровень растёт очень быстро». Лучший игрок страны — о перспективах России в снукере

Чемпион России по снукеру Иван Каковский положительно оценил перспективы развития этой игры в нашей стране.

«Сейчас разница между россиянами и сильнейшими иностранцами ощутима, причём серьёзно. В последнее время она сокращается очень быстро – надеюсь, что эта тенденция продолжится. Взять тех же молодых игроков: Андрей Гладык, с которым я играл в команде на любительском ЧМ, был ничем не хуже, чем остальные игроки, топы среди любителей. Мы должны были выигрывать – считаю, что из-за моей ошибки проиграли. Если смотреть статистику по турнирам, то за последние пять лет уровень выступления нашей сборной растёт очень быстро. Думаю, в скором времени мы настигнем лучших», — сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.