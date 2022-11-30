Шахматистки Костенюк и Горячкина сыграли вничью в четвертьфинале турнира претенденток

В Хиве (Узбекистан) завершились партии 2-го тура турнира претенденток на шахматную корону в группе В. Как и накануне, обе встречи закончились вничью.
Россиянка Екатерина Лагно и китаянка Тань Чжунъи разыграли сицилианскую защиту и завершили партию повторением ходов на 34-м ходу.
Александра Горячкина, игравшая белыми с соотечественницей Александрой Костенюк, применила новый для себя вариант в испанской партии и получила минимальное преимущество на выходе из дебюта, однако развить его не удалось.
Счёт в четвертьфинальных матчах равный — 1-1. В четверг, 1 декабря, на турнире выходной день. Соревнования возобновится 2 декабря. Четвертьфиналы в группе B проходят с 29 ноября по 3 декабря (в случае тай-брейка — по 4 декабря).
Ранее в Монако прошли матчи группы A. В финал турнира претенденток пробилась китаянка Лэй Тинцзе. Действующей чемпионкой мира является представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь.
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