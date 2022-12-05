МОК на очередном заседании оставил в силе рекомендации по отстранению россиян

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании оставил в силе рекомендации о применении санкций в отношении российского и белорусского спорта из-за ситуации на Украине.
«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Сейчас было бы неправильно вдаваться в детали. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Беларуси», — приводит слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса ТАСС.
Отметим, что в середине ноября президент МОК Томас Бах в обращении к лидерам стран G20 на саммите на Бали (Индонезия) заявил о необходимости участия в Олимпийских играх всех стран, включая конфликтующие. Также на том саммите глава МОК подчеркнул, что политика должна оставаться нейтральной по отношению к спорту.
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