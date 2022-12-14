«Локомотив» обыграл «Енисей» в мужском чемпионате России по волейболу

Состоялся перенесённый матч 14-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Новосибирский «Локомотив» на своей площадке обыграл красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (26:28, 25:18, 25:19, 25:15).

Самым результативным игроком матча стал Дражен Лубурич, принёсший «Локомотиву» 25 очков. 17 очков в новосибирской команде набрал Дмитрий Лызик, подавший четыре эйса и поставивший шесть результативных блоков. В составе «Енисея» 16 очков на счету Виталия Фетцова, четыре блока поставил Юрий Бражнюк.

«Локомотив» одержал девятую победу и с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Енисей» с 15 очками – девятый.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. Перенесённый матч 14-го тура

«Локомотив» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (26:28, 25:18, 25:19, 25:15).