«Из сердца флаг и гимн не вырвешь». Лукашенко — о нейтральном статусе спортсменов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит огромной проблемы в том, что белорусским спортсменам приходится выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«То, что без символики, без флага, без гимна и прочего — это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена — из сердца флаг и гимн не вырвешь. Он выступает не только для себя — для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», — приводит слова Лукашенко издание «Белта».



Напомним, на данный момент спортсмены из Беларуси имеют возможность участвовать в международных турнирах по шести видам спорта (теннис, футбол, шашки, шахматы, самбо и бокс), однако вынуждены делать это в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях ещё в феврале 2022 года, с тех пор ограничения так и не были сняты. Стоит отметить, что после отстранения в некоторых видах спорта были проведены совместные соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси. В конце ноября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что запрет на демонстрацию национальной символики России и Беларуси на спортивных мероприятиях должен оставаться в силе.