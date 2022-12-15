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С велогонщика ван дер Пула сняты обвинения по делу о нападении на подростков

С велогонщика ван дер Пула сняты обвинения по делу о нападении на подростков
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Австралийский суд снял обвинения с нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула по делу о нападении на подростков, сообщает The Guardian.

В сентябре спортсмен был арестован в Вуллонгонге, где проходил чемпионат мира по велошоссе. Сообщалось, что в ночь перед групповой гонкой он находился в отеле, где вступил в словесную перепалку с подростками. Две девочки несколько раз стучали ему в дверь и убегали, чем вызвали недовольство велогонщика.

В ходе конфликта велогонщик толкнул одну из девочек, которая получила небольшую ссадину на локте.

Изначально спортсмен был осужден на 1500 австралийских долларов, но затем выиграл апелляцию и обвинения были сняты – судья расценил действия ван дер Пула как «ответ на раздражающее агрессивное поведение, которое в значительной степени было провокацией».

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