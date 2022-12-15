С велогонщика ван дер Пула сняты обвинения по делу о нападении на подростков

Австралийский суд снял обвинения с нидерландского велогонщика Матье ван дер Пула по делу о нападении на подростков, сообщает The Guardian.

В сентябре спортсмен был арестован в Вуллонгонге, где проходил чемпионат мира по велошоссе. Сообщалось, что в ночь перед групповой гонкой он находился в отеле, где вступил в словесную перепалку с подростками. Две девочки несколько раз стучали ему в дверь и убегали, чем вызвали недовольство велогонщика.



В ходе конфликта велогонщик толкнул одну из девочек, которая получила небольшую ссадину на локте.



Изначально спортсмен был осужден на 1500 австралийских долларов, но затем выиграл апелляцию и обвинения были сняты – судья расценил действия ван дер Пула как «ответ на раздражающее агрессивное поведение, которое в значительной степени было провокацией».