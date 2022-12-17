Определились полуфинальные пары турнира по снукеру English Open
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В Брентвуде (Англия), где сейчас проходит престижный снукерный турнир English Open, определились полуфинальные пары.
Снукер. Брентвуд. Англия. English Open — 2022. Полуфинал
Нил Робертсон (Австралия) — Марк Селби (Англия).
Люк Бресель (Бельгия) — Марк Аллен (Северная Ирландия).
Турнир English Open продлится до 18 декабря. Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет € 491 тыс. Действующим чемпионом турнира является четвёртый номер мирового рейтинга австралиец Нил Робертсон.
Напомним, семикратный чемпион мира, первый номер рейтинга Ронни О'Салливан сенсационно вылетел с турнира на стадии 1/16 финала, проиграв соотечественнику Мартину Гоулду (43-й номер мирового рейтинга) со счётом 1:4.
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