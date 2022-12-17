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Российская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу

Российская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу
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Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк стала чемпионкой Европы по блицу, который прошёл в Катовице (Польша). В 22 турах Костенюк набрала 15,5 очка. У мужчин победителем соревнований стал 37-летний чех Давид Наваро, набравший 17,5 очка.

Ранее Костенюк принимала участие в борьбе за путёвку на матч за титул чемпионки мира — 2023. В четвертьфинале турнира претенденток она уступила соотечественнице Александре Горячкиной. Горячкина, в свою очередь, проиграла китаянке Тань Чжунъи.

Таким образом, в финале турнира претенденток, который пройдёт в 2023 году, Тань Чжунъи встретится с соотечественницей Лэй Тинцзе.

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