РУСАДА опубликовало заявление в связи с истечением срока действия санкций CAS

Российское антидопинговое агентство опубликовало заявление в связи с истечением срока действия санкций CAS.

«16 декабря 2022 года ВАДА проинформировало подписавшиеся стороны об автоматическом окончании последствий, налагаемых решением CAS (Спортивный арбитражный суд) от 17 декабря 2020 года по делу между ВАДА и РУСАДА.



ВАДА отмечает, что в правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать эти последствия. Это означает, что с 17 декабря 2022 года подписанты Всемирного антидопингового кодекса больше не обязаны применять последствия, указанные на страницах в пунктах 1-4 резолютивной части решения суда.



Помимо этого, ВАДА описало трехэтапный процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА:



1. Менеджмент ВАДА тщательно оценит, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении КАС.



2. Как только Менеджмент ВАДА сочтёт, что все условия были выполнены, он передаст вопрос на рассмотрение независимого Комитета ВАДА по вопросам соответствия (далее – Комитет по соответствию).



3. После этого, если Комитет по соответствию согласится с Менеджментом ВАДА в том, что условия были выполнены, он представит рекомендацию Исполнительному комитету ВАДА для рассмотрения.



РУСАДА продолжает делать всё возможное для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Для обеспечения права спортсменов на соревнования, свободные от допинга, РУСАДА реализует национальную антидопинговую программу, придерживаясь своих основных принципов — операционной независимости и полного соблюдения международных стандартов», — говорится в заявлении организации.