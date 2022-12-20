Международный союз конькобежцев лишил Россию права на проведение двух чемпионатов Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил Союз конькобежцев России (СКР) о переносе двух чемпионатов Европы с территории России.
Речь идёт о чемпионате Европы по конькобежному спорту 2024 года в подмосковной Коломне и чемпионате Европы по шорт‑треку‑2024 в Сочи.
«После подтверждения Конгрессом ISU 2022 года о сохранении действия положений Коммюнике ISU № 2469 и продолжающейся спецоперации на Украине, Совет ISU принял решение немедленно отозвать предварительные договорённости с Союзом конькобежцев России, представленные ниже. Мероприятия, на которые членам ISU предлагается подавать заявки:
— Чемпионат Европы по конькобежному спорту (5-7 января 2024 г.)
— Чемпионат Европы по шорт-треку (12-14 января 2024 г.)
Членам ISU предлагается направить заявки на вышеупомянутые турниры, которые должны быть получены в Секретариате ISU не позднее 15 февраля 2023 года», — говорится в заявлении на сайте организации.
Напомним, Россия получила право на проведение двух вышеназванных турниров в июне 2021 года.
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