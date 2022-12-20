«Белогорье» обыграло «Югру-Самотлор» и вышло на седьмое место в Суперлиге

Двумя матчами завершился 13-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Обе встречи выиграли гости.
Московское «Динамо» нанесло поражение красноярскому «Енисею» со счётом 3:1 (26:24, 25:23, 24:26, 25:21). Белгородское «Белогорье» оказалось сильнее нижневартовского «Самотлора» — 3:0 (25:17, 25:21, 25:15).
«Динамо» с 12 победами и 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, «Белогорье» одержало седьмую победу в 12 матчах и с 20 очками располагается на седьмой позиции. «Енисей» с пятью победами – десятый, «Югра-Самотлор» — 14-й.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 13-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (24:26, 23:25, 26:24, 21:25).
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (17:25, 21:25, 15:25).
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