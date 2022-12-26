Кристина Силаева победила на дистанции 500 метров на ЧР по конькобежному спорту

Российская конькобежка Кристина Силаева победила на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, проходящем в Кемерово.

Силаева заняла первое место с результатом 38,66 секунды. Второй результат показала Ангелина Голикова (38,83), замкнула тройку призёров Ирина Кузнецова (39,48).

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​



В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.



В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).