Чистяков одержал победу на дистанции 1000 м на ЧР по конькобежному спорту в Кемерове

Конькобежец Степан Чистяков стал победителем мужских соревнований на дистанции 1000 м на проходящем в эти дни чемпионате России.

Чистяков показал результат 1.10,84 и на 0,03 секунды опередил бронзового призёра чемпионата мира Виктора Муштакова. Третьим стал Никита Базюк (1.11,25).

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерове. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​



В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).