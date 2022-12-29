Карлсен опоздал на партию чемпионата мира с Ковалёвым. Он прибежал в спортивных штанах

Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен опоздал на партию с белорусом Владиславом Ковалёвым на чемпионате мира по рапиду и блицу в Алма-Ате (Казахстан).

Карлсен появился в турнирном зале через 2 минуты 30 секунд после начала партии. Он вбежал в комнату в толстовке, спортивных штанах и беговых кроссовках. Когда на часах оставалось уже 30 секунд (контроль в блице — 3+2), он наконец сделал свой первый ход против Ковалёва.

Однако, несмотря на задержку, Карлсену удалось выиграть партию у белорусского шахматиста. До этого ему уже удалось одержать победу на чемпионате мира по рапиду. Норвежец набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.